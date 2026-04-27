Война в Украине

В Литве разоблачили сеть ГРУ, которая готовила убийства и поджоги техники для ВСУ (фото, видео)

16:20 27.04.2026 Пн
3 мин
Как в Литве работала террористическая сеть РФ?
aimg Елена Чупровская
Фото: Охота на технику для ВСУ и убийства: Литва раскрыла масштабную сеть РФ (facebook.com Lietuvos.policija)

Литовские спецслужбы раскрыли сеть агентов ГРУ России, которые планировали убийства, собирали данные о военной инфраструктуре и готовили поджоги техники, которая должна была отправиться в Украину.

Технику для Украины хотели поджечь

Следствие установило: подозреваемые действовали с террористической целью. Кроме убийств, они собирали данные о военной инфраструктуре и готовили поджоги военной техники, которую должны были отправить в поддержку Украины.

Действия были спланированы и скоординированы как часть более широкой подрывной деятельности в интересах ГРУ - Главного разведывательного управления Вооруженных сил России.

Как все начиналось

В начале 2025 года гражданин России, проживающий в Литве, обнаружил в своем автомобиле жучок.

Он обратился в полицию - и так запустил масштабное расследование. Следователи установили, что человеку реально угрожало убийство. Кроме него, целью был еще один человек - гражданин Литвы. Обоих выбрали, предположительно, из-за их политических взглядов.

Кто следил и кто выполнял

С лета 2024 года агенты собирали информацию о жертвах - в том числе с помощью технических устройств слежения. Среди них - граждане России, Беларуси, Украины, Грузии, Латвии, Молдовы и Греции, которые либо жили в Литве, либо специально приехали туда.

Фото: задержание предполагаемых исполнителей (lkpb.policija.lrv)

Непосредственными исполнителями должны были стать двое граждан Греции - один из них также имел российское гражданство. Оба связаны с криминальным миром.

В Литве они консультировались с местными преступными структурами: где живут и работают жертвы, как бежать после преступления, где достать оружие и как от него потом избавиться.

12 марта 2025 года главных подозреваемых задержали в Вильнюсе. Позже следователи вышли на тех, кто организовывал и финансировал преступления.

В начале 2026 года прошла совместная международная операция - обыски и задержания в Польше, Украине и Греции.

Из 13 подозреваемых: 9 - под стражей, на 4 - выданы европейские ордера на арест. Троих уже передали в Литву, вопрос передачи еще двух - решается.

Офис генпрокурора подтвердил участие в операции

"Прекращена подготовка тяжких преступлений в странах ЕС. Установлены исполнители, посредники и координаторы, которые организовывали и финансировали деятельность", - говорится в сообщении ведомства.

В заявлении также говорится, что также была зафиксирована диверсионная деятельность на территории военного предприятия.

Кроме того, следователи установили, что участники организации планировали совершение насильственных действий в отношении военных и гражданских на территории Украины.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что СБУ совместно с ФБР, польской контрразведкой и правоохранителями ЕС провела международную кибероперацию против ГРУ.

Россияне взламывали домашние и офисные Wi-Fi роутеры украинцев, европейцев и американцев, чтобы перехватывать пароли, переписку и данные военных и госслужащих.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ также задержала под Киевом агента ФСБ, завербованного через Telegram. Он обходил периметры киевских ТЭЦ и выявлял места базирования Сил обороны.

Больше по теме:
Российская ФедерацияЛитваТеракт