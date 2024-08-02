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Российский оппозиционер Кара-Мурза после обмена заявил о "несправедливых" санкциях Запада

Бонн, Пятница 02 августа 2024 21:55
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Российский оппозиционер Кара-Мурза после обмена заявил о "несправедливых" санкциях Запада Фото: российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин (x.com/tvrain)
Автор: Иван Носальский

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которого освободили в результате обмена заключенными между Россией и Западом, пожаловался на санкции против РФ.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Кара-Мурзы приводит The Bell.

Кара-Мурза в ходе пресс-конференции напомнил, что он ранее занимался репрезентацией России на международном уровне.

В частности, он работал над продвижением законов имени Магнитского в ряде стран (инициативы, предусматривающие санкции против российских чиновников, которые были связаны со смертью российского адвоката Сергея Магнитского).

Оппозиционер пожаловался, что сейчас санкции Запада часто направлены не против режима диктатора Владимира Путина, а против всех россиян. А это якобы несправедливо.

"Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и Путин это не одно и то же. Санкции должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан российской федерации по принципу гражданства", - добавил он.

Россияне поддерживают Путина

К слову, согласно соцопросам, поддержка Путина среди обычных россиян даже после начала полномасштабного вторжения в Украину сохраняется на достаточно высоком уровне.

В частности, по данным Центра исследований общественного мнения Чикагского университета, поддержать Путина на выборах готово 65 процентов российского населения.

Также обычные россияне не выходят на массовые протесты против своего режима и не пытаются его свергнуть, несмотря на те зверства, которые войска РФ совершили в Буче и других украинских городах.

Напомним, в конце июня стало известно, что Евросоюз одобрил уже 14-й пакет санкций против России. Он, в частности, предусматривает ограничения на поставки сжиженного природного газа.

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