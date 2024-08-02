Российский оппозиционер Кара-Мурза после обмена заявил о "несправедливых" санкциях Запада

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которого освободили в результате обмена заключенными между Россией и Западом, пожаловался на санкции против РФ.

Кара-Мурза в ходе пресс-конференции напомнил, что он ранее занимался репрезентацией России на международном уровне.

В частности, он работал над продвижением законов имени Магнитского в ряде стран (инициативы, предусматривающие санкции против российских чиновников, которые были связаны со смертью российского адвоката Сергея Магнитского).

Оппозиционер пожаловался, что сейчас санкции Запада часто направлены не против режима диктатора Владимира Путина, а против всех россиян. А это якобы несправедливо.

"Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и Путин это не одно и то же. Санкции должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан российской федерации по принципу гражданства", - добавил он.