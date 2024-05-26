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В Литве прошел второй тур выборов президента: кто побеждает

Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Литве в воскресенье, 26 мая, прошел второй тур президентских выборов. За должность боролись действующий президент Гитанас Науседа и действующий премьер-министр Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центризбирком Литвы.

Голосование в Литве завершилось и сейчас идет подсчет голосов. Центризбирком получил данные из 76% избирательных участков в 58 из 60 муниципалитетов.

Так, согласно предварительным результатам голосования, на выборах со значительным отрывом побеждает действующий президент Науседа. Его поддержали

Премьер-министр Шимоните, как говорится на сайте Центризбиркома, получила поддержку 19,59% избирателей. Подсчет голосов продолжается, и итоговые результаты голосования могут отличаться от нынешних.

Это станет уже вторым президентским сроком для Науседы. Он возглавил Литву после выборов 2019 года. Тогда он получил поддержку 65,68% и также обошел во втором туре Шимоните.

В марте 2021 года Науседа впервые приехал в Киев с официальным визитом и выступил в Верховной раде с заявлением в поддержку Украины.

Выборы президента Литвы

Напомним, первый тур президентских выборов в Литве прошел 12 мая. По итогам голосования во второй тур вышли Науседа и Шимоните.

Кроме того, участие в первом туре президентских выборов в Литве принимали Дайнюс Жалимас (Партия свободы), Гедримас Еглинскас (Демократический союз "Vardan Lietuvos"), Андрюс Мазуронис (Лейбористская партия), а также Игнас Вегеле, Ремигиюс Жемаитайтис и Эдуардас Вайткус.

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ЛитваПрезидентские выборыГитанас Науседа