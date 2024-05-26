В Литве прошел второй тур выборов президента: кто побеждает

Голосование в Литве завершилось и сейчас идет подсчет голосов. Центризбирком получил данные из 76% избирательных участков в 58 из 60 муниципалитетов.

Так, согласно предварительным результатам голосования, на выборах со значительным отрывом побеждает действующий президент Науседа. Его поддержали

Премьер-министр Шимоните, как говорится на сайте Центризбиркома, получила поддержку 19,59% избирателей. Подсчет голосов продолжается, и итоговые результаты голосования могут отличаться от нынешних.

Это станет уже вторым президентским сроком для Науседы. Он возглавил Литву после выборов 2019 года. Тогда он получил поддержку 65,68% и также обошел во втором туре Шимоните.

В марте 2021 года Науседа впервые приехал в Киев с официальным визитом и выступил в Верховной раде с заявлением в поддержку Украины.