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У Литві відбувся другий тур виборів президента: хто перемагає

Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Литві у неділю, 26 травня, відбувся другий тур президентських виборів. За посаду боролися чинний президент Гітанас Науседа та чинна прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центрвиборчком Литви.

Наразі голосування в Литві завершилося та триває підрахунок голосів. Центрвиборчком отримав дані з 76% виборчих дільниць у 58 з 60 муніципалітетів.

Так, згідно з попередніми результатами голосування, на виборах зі значним відривом перемагає чинний президент Науседа. Його підтримали 

Прем'єр-міністр Шимоніте, як йдеться на сайті Центрвиборчкому, отримала підтримку 19.59% виборців. Підрахунок голосів триває і підсумкові результати голосування можуть відрізнятися від нинішніх.

Це стане вже другим президентським терміном для Науседи. Він очолив Литву після виборів 2019 року. Тоді він здобув підтримку 65,68 % і також обійшов у другому турі Шимоніте. 

У березні 2021 року Науседа вперше приїхав в Київ з офіційним візитом та виступив у Верховній раді з заявою на підтримку України.

Вибори президента Литви

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Литві відбувся 12 травня. За підсумками голосування, у другий тур вийшли Науседа та Шимоніте.

Крім того, участь в першому турі президентських виборів в Литві брали Дайнюс Жалімас,(Партія свободи), Гедрімас Єглінскас (Демократичний союз "Vardan Lietuvos"), Андрюс Мазуроніс (Лейбористська партія), а також Ігнас Вегеле, Ремігіюс Жемаітайтіс та Едуардас Вайткус.

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ЛитваПрезидентські вибориГітанас Науседа