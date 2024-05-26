У Литві відбувся другий тур виборів президента: хто перемагає

Наразі голосування в Литві завершилося та триває підрахунок голосів. Центрвиборчком отримав дані з 76% виборчих дільниць у 58 з 60 муніципалітетів.

Так, згідно з попередніми результатами голосування, на виборах зі значним відривом перемагає чинний президент Науседа. Його підтримали

Прем'єр-міністр Шимоніте, як йдеться на сайті Центрвиборчкому, отримала підтримку 19.59% виборців. Підрахунок голосів триває і підсумкові результати голосування можуть відрізнятися від нинішніх.

Це стане вже другим президентським терміном для Науседи. Він очолив Литву після виборів 2019 року. Тоді він здобув підтримку 65,68 % і також обійшов у другому турі Шимоніте.

У березні 2021 року Науседа вперше приїхав в Київ з офіційним візитом та виступив у Верховній раді з заявою на підтримку України.