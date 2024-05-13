Президентские выборы в Литве: во второй тур вышли Науседа и Шимоните
В Литве по результатам подсчета голосов на первом туре президентских выборов в второй проходят действующий глава государства Гитанас Науседа, баллотирующийся на второй срок, и премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и LRT.
Первый тур президентских выборов 2024 года в этой балтийской стране отметился невероятно высокой явкой избирателей.
Тогда же в Литве был проведен референдум о сохранении гражданства.
В этом году в президентских выборах страны приняли участие 8 кандидатов:
- действующий президент Гитанас Науседа,
- глава правительства Ингрида Шимоните, выдвинутая Партией Родины - Христианские демократы Литвы,
- Дайнюс Жалимас, кандидат от Партии свободы,
- Гедримас Еглинскас, выдвинутый Демократический союз "Vardan Lietuvos",
- кандидат от Лейбористской партии Андрюс Мазуронис,
- Игнатий Вегеле,
- Ремигиус Жемаитайтис,
- Эдуардас Уайткус.
Сегодня утром после подсчета результатов на всех 1895 участках стало ясно, что Науседа и Шимоните вышли во второй тур выборов, набрав соответственно 44,54% и 19,94% голоса избирателей соответственно.
Вегеле, баллотировавшийся самостоятельно на президентских выборах, занял третье место. Он считался одним из вероятных соперников Науседи во втором туре президентских выборов, и на голосовании получил 12,47%.
Особенность президентских выборов
Как обращают внимание литовские СМИ, в этом году повторился сценарий предыдущих президентских выборов 2019 года, когда Науседа и Шимоните также прошли во второй тур выборов.
Однако следует заметить, что тогда результаты первого тура выборов были более благоприятными для Шимоните, чем для Науседы.
Напомним, в мае 2019 года Гитанас Науседа сменил на посту президента Литвы Далю Грибаускайте, занимавшую его два срока полномочий, с 2009 года.
Тогда Науседа, бывший советник президента литовского банка SEB, после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов. Он вступил в должность литовского президента 12 июля 2019-го.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.