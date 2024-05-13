Президентские выборы в Литве: во второй тур вышли Науседа и Шимоните

В Литве по результатам подсчета голосов на первом туре президентских выборов в второй проходят действующий глава государства Гитанас Науседа, баллотирующийся на второй срок, и премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и LRT .

Первый тур президентских выборов 2024 года в этой балтийской стране отметился невероятно высокой явкой избирателей.

Тогда же в Литве был проведен референдум о сохранении гражданства.

В этом году в президентских выборах страны приняли участие 8 кандидатов:

действующий президент Гитанас Науседа,

глава правительства Ингрида Шимоните, выдвинутая Партией Родины - Христианские демократы Литвы,

Дайнюс Жалимас, кандидат от Партии свободы,

Гедримас Еглинскас, выдвинутый Демократический союз "Vardan Lietuvos",

кандидат от Лейбористской партии Андрюс Мазуронис,

Игнатий Вегеле,

Ремигиус Жемаитайтис,

Эдуардас Уайткус.

Сегодня утром после подсчета результатов на всех 1895 участках стало ясно, что Науседа и Шимоните вышли во второй тур выборов, набрав соответственно 44,54% и 19,94% голоса избирателей соответственно.

Вегеле, баллотировавшийся самостоятельно на президентских выборах, занял третье место. Он считался одним из вероятных соперников Науседи во втором туре президентских выборов, и на голосовании получил 12,47%.

Особенность президентских выборов

Как обращают внимание литовские СМИ, в этом году повторился сценарий предыдущих президентских выборов 2019 года, когда Науседа и Шимоните также прошли во второй тур выборов.

Однако следует заметить, что тогда результаты первого тура выборов были более благоприятными для Шимоните, чем для Науседы.