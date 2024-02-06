В Литве на побережье нашли российский гидролокатор для сбора развединформации

В Литве на побережье местный житель обнаружил гидролокатор россиян. Его предназначение - сбор разведывательной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Литвы.
По информации ведомства, местный житель нашел российский гидролокатор на Куршской косе.
"Военно-морские эксперты идентифицировали устройство как гидроакустический сонар российского типа, который используется для сбора разведданных, обнаружения и позиционирования подводных лодок", - уточнили в Минобороны.
Гидролокатор использует датчики для обнаружения движения и прохода крупных подводных объектов (подводных лодок) вблизи него.
На момент обнаружения гидролокатор уже не работал, он был удален с места и в настоящее время находится на хранении в ВМС.
В ведомстве напомнили, что подобные российские гидроакустические сонары уже были обнаружены в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии.
Напомним, ранее комиссия национальной безопасности Литвы предложила закрыть еще два контрольно-пропускных пункта на белорусской границе.
Также мы писали, что правительство Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим посещать Россию, Беларусь и Китай вне службы.
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