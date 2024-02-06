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В Литве на побережье нашли российский гидролокатор для сбора развединформации

Вторник 06 февраля 2024 23:08
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В Литве на побережье нашли российский гидролокатор для сбора развединформации Фото: в Литве на побережье нашли российский гидролокатор для сбора развединформации (kariuomene.lt)
Автор: Иван Носальский

В Литве на побережье местный житель обнаружил гидролокатор россиян. Его предназначение - сбор разведывательной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Литвы.

По информации ведомства, местный житель нашел российский гидролокатор на Куршской косе.

"Военно-морские эксперты идентифицировали устройство как гидроакустический сонар российского типа, который используется для сбора разведданных, обнаружения и позиционирования подводных лодок", - уточнили в Минобороны.

Гидролокатор использует датчики для обнаружения движения и прохода крупных подводных объектов (подводных лодок) вблизи него.

На момент обнаружения гидролокатор уже не работал, он был удален с места и в настоящее время находится на хранении в ВМС.

В ведомстве напомнили, что подобные российские гидроакустические сонары уже были обнаружены в 2021 году в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии.

Напомним, ранее комиссия национальной безопасности Литвы предложила закрыть еще два контрольно-пропускных пункта на белорусской границе.

Также мы писали, что правительство Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим посещать Россию, Беларусь и Китай вне службы.

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