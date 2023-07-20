В Литве стартовал сбор на 500 дронов для Украины ко Дню Независимости

Сбор инициировала организация Maži, bet stiprūs ("Малые, но сильные"). По словам ее основателя Раймундаса Алекнавичюса, на фронте происходит как контрнаступление украинских сил, так и новые атаки России, а одним из самых влиятельных факторов войны является растущее использование дронов.

"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины с Россией сейчас все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV", - сказал Алекнавичюс.

Он отметил, что Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб украинским военным.

Акция "Песни дронов", которая стартовала 19 июля, продлится до 24 августа, когда будет отмечаться День Независимости Украины.

Организация стремится собрать деньги и закупить дроны TORO, разработанные украинскими и литовскими экспертами. Эти беспилотники типа FPV считаются одним из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, выступает за усиление санкций против государства-агрессора и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Во время встречи в формате "Рамштайн" Литва призвала страны-союзники создать коалицию по разминированию Украины.

До этого Анушаускас, находясь с неанонсированным визитом в Киеве, представил своему украинскому коллеге Алексею Резникову долгосрочный план поддержки Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в июле Литва предоставит Украине военную помощь и оружие на 24 млн евро.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщала, что военная, гуманитарная и финансовая помощь от Литвы в Украине достигла 1 миллиарда долларов евро.