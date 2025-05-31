В Литве спрогнозировали исход второго раунда переговоров Украины и РФ

По его словам, смотря с какими намерениями и с каким настроем прибудет российская делегация - если они будут такими же, как в прошлый раз, то "мы знаем, чем все закончилось".

"Не было никакого реального желания вести переговоры, а значит, и никаких ощутимых результатов, связанных с прекращением огня. Весьма вероятно, что так будет и на сей раз", - сказал он.

По словам Будриса, необходимо стремиться к тому, чтобы прекращение огня было введено "безоговорочно и немедленно".

"Только одновременно с прекращением огня могут состояться нормальные, полноценные переговоры о прекращении агрессии. В таких переговорах должно быть обеспечено участие как США, так и Европы", – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что должны быть определенные результаты, а то что "мы видим сейчас, - это всего лишь имитация".

"Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", - сказал он.