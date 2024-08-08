Фото: в Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты (Getty Images)

В Литве с сентября перестанут действовать льготы на трудоустройство иностранцев без статуса временной защиты, которые не могут вернуться в Украину.

Об этом сказано в указе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.