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В Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты

Вильнюс, Четверг 08 августа 2024 20:39
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В Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты Фото: в Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Литве с сентября перестанут действовать льготы на трудоустройство иностранцев без статуса временной защиты, которые не могут вернуться в Украину.

Об этом сказано в указе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно указу главы МВД, с 1 сентября перестанут действовать льготы, которые позволяли украинцам не получать разрешение на трудоустройство, если они соответствовали ряду условий, которые предусматривают:

  • использование безвизового режима или наличие действительной шенгенской визы;
  • наличие национальной визы, которая выдана в связи с непредвиденными обстоятельствами;
  • подача заявления на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной занятости или по гуманитарным соображениям.

Исключением остается только случай высококвалифицированных работников.

Таким образом для трудоустройства украинцам без временной защиты необходимо будет получить вид на жительство.

Напомним, ранее РБК-Украина узнало у директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяны Семенюк, на какую работу украинцы могут устроиться в Польше и какие там зарплаты.

Также мы писали, что без знания языка украинцы за границей могут устроиться на работу, которая не требует квалификации и опыта.

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