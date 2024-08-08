Фото: у Литві скасують пільги на працевлаштування для українців без тимчасового захисту (Getty Images)

У Литві з вересня перестануть діяти пільги на працевлаштування іноземців без статусу тимчасового захисту, які не можуть повернутися до України.

Про це йдеться в указі міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.