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У Литві скасують пільги на працевлаштування для українців без тимчасового захисту

Вільнюс, Четвер 08 серпня 2024 20:39
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У Литві скасують пільги на працевлаштування для українців без тимчасового захисту Фото: у Литві скасують пільги на працевлаштування для українців без тимчасового захисту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Литві з вересня перестануть діяти пільги на працевлаштування іноземців без статусу тимчасового захисту, які не можуть повернутися до України.

Про це йдеться в указі міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з указом глави МВС, з 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали низці умов, які передбачають:

  • використання безвізового режиму чи наявність дійсної шенгенської візи;
  • наявність національної візи, яка видана у зв'язку з непередбаченими обставинами;
  • подання заяви на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

Винятком залишається лише випадок висококваліфікованих працівників.

Таким чином, для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна дізналося у директора рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яни Семенюк, на яку роботу українці можуть влаштуватися у Польщі та які там зарплати.

Також ми писали, що без знання мови українці за кордоном можуть влаштуватися на роботу, яка не потребує кваліфікації та досвіду.

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