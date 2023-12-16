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В Литве намекнули Венгрии на выход из Европейского союза

Фото: в Литве намекнули Венгрии на выход из Европейского союза (facebook.com/arnoldas.pranckevicius)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрии следует покинуть Европейский союз, если она не готова поддержать солидарность и взаимное доверие с другими членами блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу постоянного представителя Литвы в Европейском Союзе Арнольдаса Пранцкевичюса.

Как отметил представитель Литвы в ЕС, все лидеры страны блока приветствовали результаты последнего саммита, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который хвастался своими "достижениями" относительно "вето на дополнительные деньги для Украины и на пересмотр MFF". 

"Я очень хочу пожелать этому государству-члену (Венгрии, - ред.) никогда не пережить войну, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не погибали, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Я желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не чувствовать вето союзников на жизненно важную помощь во времена наибольшей нужды. ЕС силен благодаря солидарности и взаимному доверию. Если вы не готовы разделить что-то из этого, есть только одно правильное решение: выйти из него", - заявил Пранцкевичюс. 

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз 

Ранее Венгрия угрожала блокировать все переговоры, связанные со вступлением Украины в ЕС. На фоне этого президент Владимир Зеленский, во время визита в Аргентину, смог пообщаться Орбаном накануне саммита ЕС. По его словам, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Во время саммита, Евросовет все же решил открыть переговоры по вступлению Украины. 

50 млрд евро для Украины 

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года. 14 декабря, лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря, Венгрия наложила вето на решение, несмотря на поддержку других 26 членов блока. 

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

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