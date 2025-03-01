В Литве пытались сжечь военную помощь для Украины, - СМИ

"В Шяуляе была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, которые имели заказ", - рассказал генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас.

Правоохранители получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, ведется разведка. По его словам, благодаря сотрудничеству с разведчиками, подозреваемые были идентифицированы. После оперативного реагирования подозреваемых задержали.

"Три человека задержаны, остальные объявлены в международный розыск", - отметил он.

Этот инцидент Паулаускас назвал очередной гибридной атакой против Литвы.

"Действительно, мы уже ведем войну, это гибридная война. Да, возможно, это не так очевидно, но оно есть", - сказал генком.