RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Литве пытались сжечь военную помощь для Украины, - СМИ

Фото: полиция Литвы помешала попытке сжечь военную помощь для Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция Литвы помешала попытке сжечь военную помощь для Украины. Инцидент произошел в 2024 году.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В Шяуляе была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину. Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, которые имели заказ", - рассказал генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас.

Правоохранители получили информацию о том, что на объекте, где хранится военная техника, ведется разведка. По его словам, благодаря сотрудничеству с разведчиками, подозреваемые были идентифицированы. После оперативного реагирования подозреваемых задержали.

"Три человека задержаны, остальные объявлены в международный розыск", - отметил он.

Этот инцидент Паулаускас назвал очередной гибридной атакой против Литвы.

"Действительно, мы уже ведем войну, это гибридная война. Да, возможно, это не так очевидно, но оно есть", - сказал генком.

 

 

Помощь Украине от Литвы

Литва оказывает помощь Украине с первых дней масштабного вторжения РФ. В частности, на днях в Литве завершилась третья акция солидарности "Radarom!" для закупки беспилотников для Украины, в рамках которой собрали более 5 млн евро.

Кроме того, около недели назад Литва направила новую партию военной помощи для Украины. Новый пакет включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.

Литва передала Украине помощь и в январе. В нее вошли дроны, тепловизоры и телескопические погрузчики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЛитваПомощь УкраинеВойна в Украине