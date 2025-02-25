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В Литве собрали более 5 млн евро на дроны для Украины

Вторник 25 февраля 2025 17:43
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В Литве собрали более 5 млн евро на дроны для Украины Фото: в Литве собрали более 5 млн евро на дроны для Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Литве завершилась третья акция солидарности "Radarom!" для закупки беспилотников для Украины, в рамках которой собрали более 5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отмечается, акция завершилась 24 февраля.

С помощью этой акции удалось собрать 5 млн 614 тысяч евро от литовских граждан и бизнеса. Однако это еще не окончательная сумма, ведь она будет скорректирована после того, как будут получены все корпоративные пожертвования.

Собранные средства пойдут на закупку беспилотников и средств борьбы с дронами литовского и украинского производств.

К тому же литовские предприятия и организации также активно включились в кампанию, пожертвовав почти треть от общей суммы сбора.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в целом 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.

Дроны для Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что Литва планирует передачу 4500 беспилотников для Украины. Их общая стоимость составляет 5 млн евро.

К тому же в конце 2024 года стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок. Впоследствии стало известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине.

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