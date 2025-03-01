В Литві намагались спалити військову допомогу для України, - ЗМІ

"У Шяуляї було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, які мали відправитися в Україну. Їх намагалася підпалити група осіб, як ми розуміємо, які мали замовлення", - розповів генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на об’єкті, де зберігається військова техніка, ведеться розвідка. За його словами, завдяки співпраці з розвідниками, підозрювані були ідентифіковані. Після оперативного реагування підозрюваних затримали.

"Трьох осіб затримано, інших оголошено в міжнародний розшук", - зазначив він.

Цей інцидент Паулаускас назвав черговою гібридною атакою проти Литви.

"Справді, ми вже ведемо війну, це гібридна війна. Так, можливо, це не так очевидно, але воно є", - сказав генком.