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В Литві намагались спалити військову допомогу для України, - ЗМІ

Фото: поліція Литви завадила спробі спалити військову допомогу для України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція Литви завадила спробі спалити військову допомогу для України. Інцидент стався у 2024 році.

Про це РБК-Україна з посиланням на LRT.

"У Шяуляї було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, які мали відправитися в Україну. Їх намагалася підпалити група осіб, як ми розуміємо, які мали замовлення", - розповів генерал-комісар поліції Арунас Паулаускас.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на об’єкті, де зберігається військова техніка, ведеться розвідка. За його словами, завдяки співпраці з розвідниками, підозрювані були ідентифіковані. Після оперативного реагування підозрюваних затримали.

"Трьох осіб затримано, інших оголошено в міжнародний розшук", - зазначив він.

Цей інцидент Паулаускас назвав черговою гібридною атакою проти Литви.

"Справді, ми вже ведемо війну, це гібридна війна. Так, можливо, це не так очевидно, але воно є", - сказав генком.

 

Допомога Україні від Литви

Литва надає допомогу Україні з перших днів масштабного вторгнення РФ. Зокрема, днями в Литві завершилася третя акція солідарності "Radarom!" для закупівлі безпілотників для України, в рамках якої зібрали понад 5 млн євро.

Крім того, близько тижня тому Литва направила нову партію військової допомоги для України. Новий пакет включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.

Литва передала Україні допомогу і в січні. До неї увійшли дрони, тепловізори та телескопічні навантажувачі.

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