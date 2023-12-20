В Литве хотят создать комиссию для оценки угрозы со стороны российских артистов

В парламенте Литвы предложили правительству создать комиссию, которая будет оценивать угрозу национальной безопасности со стороны российского и белорусского исполнителя или представителя искусства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Депутаты Сейма, со своей стороны, обещают подготовить поправки к закону, усиливающие ответственность организаторов мероприятий.

Консерватор Витаутас Кярнагис заявил, что комитет по культуре Сейма решил обратиться к правительству с просьбой создать комиссию, которая была бы ответственным подразделением, которое могло бы ответить на вопрос, почему определенные исполнители могут или не могут выступать в Литве.

По его словам, сейчас организаторы мероприятий не знают, к кому обратиться, чтобы получить заключение, может ли тот или иной исполнитель представлять угрозу национальной безопасности и не вызовут ли его концерты в Литве негативной реакции.

Какие предложения выдвигаются

Рассматривается возможность установления в законе, что лицу, которое выступало в Крыму и на других оккупированных территориях Украины, даже если оно после этого выступало против широкомасштабной войны, следует запретить выступления в Литве, например, на 20 лет.

"Думаю, мы уточним эти положения в законе", - сказал политик.

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

В понедельник в правительстве Литвы провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.