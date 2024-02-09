Украина получила новый пакет военной помощи от Литвы

Литва продолжает свои усилия по облегчению тяжелой борьбы Украины с жестоким агрессором. В пятницу, 9 февраля, в Украину прибыл очередной пакет военной помощи.

На этот раз Вооруженные силы Литвы привезли и передали украинским военным необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

"Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских солдат снаряжением и одеждой, которые необходимы для холодного времени года в уличных условиях. Каждый наш пакет поддержки - это дополнительный шаг к победе", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом в ходе своего визита в Киев заявил президент Гитанас Науседа.

Также премьер Литвы Ингрида Шимоните недавно призвала Евросоюз увеличить помощь Украине для победы над Россией.

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