Литва возглавит коалицию из 20 стран по разминированию Украины

Литва и еще 20 стран подписали вошедшие в колацию по размыванию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.

"Первый важный шаг сделан, и впереди нас ждет большая работа. Если ситуация с подготовкой солдат в сфере разминирования пока удовлетворительная, то потребность в оборудовании критическая. В рамках коалиции по разминированию Литва передаст украинской армии бронетранспортеры и выделит EUR1,2 миллиона на программу поддержки НАТО Украины в сфере разминирования", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме этого Литва присоединилась к коалиции по артиллерии и дронам.

"В артиллерийской коалиции нашим первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной коалиции – беспилотники и противодронные системы. Кроме всего этого, в ближайшее время мы доставим в Украину еще одну партию зимней техники", – рассказал Анушаускас.

Разминирование Черного моря

Напомним, в связи с проблемой большого количества дрейфующих мин в Черном море и продолжением российских атак в акватории Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования моря.

На прошлой неделе глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Добавим, недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря. Вчера он также заявил, что работа украинского "зернового коридора" вышла на свои мощности к полномасштабному вторжению России.

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