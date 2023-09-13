В Литве хотят направить на восстановление Украины штрафы за невыполнение санкций

Как уточняет издание, законопроект, который представило Министерство иностранных дел Литвы, предусматривает, что средства будут перечислять в Фонд сотрудничества в целях развития и использовать для реализации проектов, связанных с восстановлением Украины.

Ведомство также предложило, чтобы средства, которые получают от конфиската, поступали в этот фонд.

"Такой шаг продемонстрировал бы твердую приверженность Литвы оказанию поддержки Украине, которая страдает от российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению фундаментального принципа, согласно которому агрессор должен компенсировать нанесенный им ущерб", - сказано в сопроводительном письме законопроекта.

Для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее еще должен поддержать парламент Литвы.

Стоит заметить, что за нарушение международных санкций в Литве предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6 тысяч евро.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, Литва активно поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Она предоставляет нам как военную, так и экономическую помощь.

К примеру, недавно литовские власти анонсировали передачу украинским защитникам большого количества боеприпасов.