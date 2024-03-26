В Литве хотят увеличить поставки дронов в Украину. Парламент одобрил важный закон

Отмечается, что Сейм одобрил поправки к закону о государственных закупках, которые позволяют разрешить организациям, важным для безопасности, покупать и использовать для испытаний или передавать в другие страны дроны, в которых используются комплектующие китайских производителей.

После обсуждения за проект проголосовали 75 человек, двое воздержались, ни один депутат не проголосовал против.

Экономическая комиссия Сейма после небольшой корректировки проекта одобрила его консенсусом.

Предложение предусматривает, что организации смогут передать закупленные дроны с китайскими комплектующими на поддержку Украины. Депутаты уточнили, что поскольку подобные дроны или другая продукция не будут использоваться в деятельности закупочных организаций, важных для безопасности, такие исключения не нанесут ущерб интересам национальной безопасности страны.

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