У Литві хочуть збільшити поставки дронів в Україну. Парламент схвалив важливий закон

Зазначають, що Сейм схвалив поправки до закону про державні закупівлі, які дають змогу дозволити організаціям, важливим для безпеки, купувати і використовувати для випробувань або передавати в інші країни дрони, у яких використовують комплектуючі китайських виробників.

Після обговорення за проект проголосували 75 осіб, двоє утрималися, жоден депутат не проголосував проти.

Економічна комісія Сейму після невеликого коригування проєкту схвалила його консенсусом.

Пропозиція передбачає, що організації зможуть передати закуплені дрони з китайськими комплектуючими на підтримку України. Депутати уточнили, що оскільки подібні дрони або інша продукція не будуть використовуватися в діяльності закупівельних організацій, важливих для безпеки, такі винятки не завдадуть шкоди інтересам національної безпеки країни.

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