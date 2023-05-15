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В Литве мужчину отправили в тюрьму за кражу денег, которые собирали для помощи Украине

Фото: Флаг Литвы (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Литвы, о котором пишет LRT.

"Мужчина является жителем Каунаса, имеет десять судимостей. В октябре прошлого года он связался с человеком, который помогает украинским волонтерам, и пообещал купить и доставить в Украину 49 грузовых шин за 18 000 евро, собранных волонтерами", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый, предоставив неправдивые и не соответствующие действительности данные, выписал счет и квитанцию на 18 тысяч евро, принадлежащих украинской благотворительной организации, но не смог приобрести шины и доставить их в Украину в срок.

Установлено, что за благотворительные деньги мужчина купил автомобиль BMW стоимостью 13 000 евро. По версии прокуратуры, в ходе следствия большинство похищенных денег было возвращено украинскому благотворительному фонду. Литовский суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что союзникам Украины необходимо перестать думать о "красных линиях" в вопросе предоставления оружия для защиты от российского вторжения.

Литовские парламентарии из председательствующей в коалиции партии предложили ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине.

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