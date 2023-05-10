ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В литовском Сейме хотят ввести уголовную ответственность за одобрение агрессии РФ

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 23:49
В литовском Сейме хотят ввести уголовную ответственность за одобрение агрессии РФ Фото: Сейм Литвы предлагает ввести наказание за одобрение агрессии РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Литовские парламентарии из председательствующей в коалиции партии предложили ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В частности, в законопроекте предлагается добавить слово "русский" к статье Уголовного кодекса Литвы, предусматривающей ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое унижение международных злодеяний, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией. В настоящее время такие действия караются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы сроком до двух лет.

Целью законопроекта является предусмотрение уголовной ответственности и других мер уголовно-процессуального характера для лиц, публично поддерживающих или отрицающих или грубо преуменьшающих агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории (в том числе Крыма).

По словам авторов законодательной инициативы, хотя российская агрессия против Украины не является прямым преступлением против Литовской Республики или ее граждан, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны.

Напомним, что в Литве вступил в силу закон, предусматривающий запрещение пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии.

Также правительство Литвы призвало страны Евросоюза заложить дополнительную финансовую помощь Украине при пересмотре многолетнего бюджета объединения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 10 мая
Ситуация на фронте сегодня 10 мая
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи