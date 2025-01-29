В Литве более 700 граждан Беларуси и России признали угрозой для национальной безопасности

Также подсчеты свидетельствуют о том, что в 2024 году 179 из 598 белорусов, которые представляют угрозу, не выдали временный вид на жительство в Литве, 232 - не продлили действие этого документа.

Департамент миграции отменил вид на жительство 175 граждан Беларуси. Кроме этого трем белорусам не выдали вид на постоянное проживание в Литве, а девять лишили этого документа.

В прошлом году 35 из 125 россиян не выдали временный вид на жительство в Литве, 36 - его не продлили. Также 24 гражданина России были лишены полученного ранее временного вида на жительство.

Литва впервые отказала в постоянном виде на жительство 16 россиянам. Всем этим людям запрещен въезд в страну.

Напомним, в апреле прошлого года парламент Литвы принял закон, который запрещает россиянам покупать недвижимость. Запрет действовал до 2024 года и не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на проживание в стране.