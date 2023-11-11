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В Литве анонсировали обмен ВНЖ для украинских беженцев

Фото: в Литве этого месяца начинается обмен вид на жительство для украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Департамент миграции Литвы начнет обмен цифровых документов о виде на жительство беженцев из Украины в конце ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Отмечается, что украинские беженцы, имеющие цифровое временное разрешение на жительство в Литве, выданное на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов скоро истекает.

В ведомстве говорят, что эти сообщения формируются автоматически, и пока получившим их украинцам не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Цифровое разрешение на жительство, введенное в январе этого года, действует до 4 марта 2024 года, однако в связи с решением Европейского Союза продлить временную защиту для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще как минимум на один год, департамент миграции планирует начать его замену в конце ноября.

Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, Литва сегодня, 10 ноября, заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Также страна объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства борьбы с дронами и генераторы.

 

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Литва