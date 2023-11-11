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У Литві анонсували обмін посвідок на проживання для українських біженців

Фото: у Литві цього місяця починається обмін посвідок на проживання для українських біженців (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Департамент міграції Литви розпочне обмін цифрових посвідок на проживання біженців з України наприкінці листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Зазначається, що українські біженці, які мають цифровий тимчасовий дозвіл на проживання в Литві, виданий на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів скоро минає.

У відомстві кажуть, що ці повідомлення формуються автоматично, і поки що українцям, які їх отримали, не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Цифровий дозвіл на проживання, запроваджений у січні цього року, діє до 4 березня 2024 року, однак у зв'язку з рішенням Європейського Союзу продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще як мінімум на один рік, департамент міграції планує розпочати його заміну в кінці листопада.

Нові дозволи для українських біженців будуть дійсними до 4 березня 2025 року.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, Литва сьогодні, 10 листопада, заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

Також країна оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли кошти для боротьби з дронами та генератори.

 

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Литва