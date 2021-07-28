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У Литві заявили про рекордну кількість за добу незаконних мігрантів із Білорусі

Автор: РБК-Україна

У ніч на 28 липня 171 мігрант намагався нелегально потрапити до Литви через Білорусь. Усі затримані представлялися громадянами Іраку або мали документи цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Литва звинувачує офіційний Мінськ у причетності до потоку мігрантів з Білорусі.

Із 9 липня Литва почала споруджувати 550-кілометрову огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Вартість будівництва - понад 40 мільйонів євро.

З початку року 3 027 мігрантів з Білорусі намагалися незаконно потрапити до Литви. З них 1 910 були громадянами Іраку або були названі такими. Крім того, серед них був 191 громадянин Конго, 129 людей із Камеруну, 83 – із Росії, 81 – з Ірану, 71 – з Сирії, ще 77 осіб мають громадянство Афганістану та інших країн.

Раніше повідомлялося, що Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Ингрида Шимон заявляла, що на кордон Литви з Білоруссю відправлять додаткові війська.

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ЛитваМігранти