Литва може ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що її міністерство пропонує уряду ввести надзвичайний стан в прикордонних самоврядуваннях. Йдеться про ділянку кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
За її словами, міністерство висунуло таку пропозицію уряду, і зараз вона оцінюється.
"МВС висуває пропозицію оцінити по ситуації і можливо оголосити надзвичайний стан", - заявила міністр.
За її словами, слід оцінити безліч факторів.
"Оскільки це активне залучення армії, тому МВС не може прийняти подібно рішення в односторонньому порядку", - додала Білотайте.
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Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Раніше прем'єр-міністр Литви Ингрида Шимон оголосила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, а також говорила, що на кордон відправлять додаткові війська.