У Литві затримали вісьмох суддів за підозрою в хабарництві

Суддів підозрюють в отриманні хабарів на суму від тисячі до 100 тисяч євро

В Литве задержали восьмерых судей по подозрению во взяточничестве, торговле правосудием и злоупотреблениях полномочиями. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DELFI.

Также правоохранители задержали пять адвокатов, которые договаривались с судьями. Как сообщается, задержаны судья Верховного суда, трое судей Апелляционного суда Литвы, судьи Регионального суда Вильнюса, Регионального административного суда Вильнюса, Административного регионального суда Каунаса и Окружного суда Вильнюса.

В издании пишут, что это один из крупнейших коррупционных скандалов в Литве. Судей и адвокатов подозревают в получении взяток на сумму от тысячи до 100 тысяч евро. Общая сумма согласованных взяток могла составлять 400 тысяч евро.

Напомним, 6 декабря сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Мариуполя и его помощницу.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковске на взятке одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы.