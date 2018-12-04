У Івано-Франкіській області на хабарі викрили керівника бюро судмедекспертизив

Фото: передача хабара (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав у підлеглих кошти за неперешкоджання у виплаті премій

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Івано-Франківську на хабарі одного з керівників бюро судово-медичної експертизи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від підлеглих. Чиновник вимагав у них гроші за нестворення перешкод у виконанні службових обов’язків та виплати премій.

Посадовця затримали на робочому місці під час отримання шести з половиною тисяч гривень, що становило п’ятдесят відсотків від призначеної премії одному з підлеглих.

Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. В межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі керівника райвідділу Державної виконавчої служби (ДВС) у Миколаївській області. Посадовець вимагав гроші від фігурантів виконавчих проваджень за сприяння у "закритті справ" щодо боргових зобов’язань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кілійський районний суд засудив до 5 років і 6 місяців ув’язнення жительку Одеської області за підкуп виборців.