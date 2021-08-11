У Литві вводять обмеження для нещеплених жителів: що буде під забороною

Нововведення набуде чинності 13 вересня, проте постачальники послуг можуть запровадити такі домовленості раніше, якщо вони самі так вирішать.

З середини вересня двері великих магазинів, салонів краси, кафе, ресторанів, розважальних закладів і заходів будуть закриті для людей без паспорта або негативного ПЛР тесту.

Люди, які не мають паспорта або негативного результату тесту, зможуть здійснювати покупки тільки в магазинах з окремим входом, площею менш як 1 500 квадратних метрів, основною діяльністю яких є продаж продуктів харчування, ветеринарних, аптечних і оптичних товарів.

Вони зможуть відвідувати музеї та виставки, а також бібліотеки, щоб взяти або повернути книги.

Люди без паспорта або з негативним тестом зможуть відвідувати заходи під відкритим небом, фестивалі та інші збори з числом учасників до 500 осіб.

При користуванні послугами, відвідуванні закритих місць і в інших випадках, передбачених Указом, особи, які не мають паспорта або негативного тесту ПЛР, будуть зобов'язані носити засоби для закриття носа і рота. Для тих, у кого є імунітет, ці заходи залишаються рекомендацією.