В Литве вводят ограничения для непривитых жителей: что будет под запретом

Нововведение вступит в силу 13 сентября, однако поставщики услуг могут ввести такие договоренности раньше, если они сами так решат.

С середины сентября двери крупных магазинов, салонов красоты, кафе, ресторанов, развлекательных заведений и мероприятий будут закрыты для людей без паспорта или отрицательного ПЦР теста.

Люди, не имеющие паспорта или отрицательного результата теста, смогут совершать покупки только в магазинах с отдельным входом, площадью менее 1 500 квадратных метров, основной деятельностью которых является продажа продуктов питания, ветеринарных, аптечных и оптических товаров.

Они смогут посещать музеи и выставки, а также библиотеки, чтобы взять или вернуть книги.

Люди без паспорта или с отрицательным тестом смогут посещать мероприятия под открытым небом, фестивали и другие собрания с числом участников до 500 человек.

При пользовании услугами, посещении закрытых мест и в других случаях, предусмотренных Указом, лица, не имеющие паспорта или отрицательного теста ПЦР, будут обязаны носить средства для закрытия носа и рта. Для тех, у кого есть иммунитет, эти меры остаются рекомендацией.