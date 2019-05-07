ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Данії призначив вибори на 5 червня

Новини » Політика    07.05.2019 - 15:35
Прем'єр Данії призначив вибори на 5 червня
Фото: Ларс Расмуссен (flickr.com/venstredk)

Загальні вибори в Данії відбудуться 5 червня

Прем'єр-міністр Данії Ларс Расмуссен заявив, що загальні вибори відбудуться 5 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Расмуссен у парламенті заявив, що має намір очолювати країну далі.

"Я хочу використати всі свої сили, свої можливості і свій досвід, щоб продовжити очолювати Данію. І я прошу данців переобрати мене на виборах в законодавчі органи, які відбудуться 5 червня", - сказав він.

Відзначимо, він повинен був призначити вибори не пізніше 17 червня, коли закінчується чотирирічний термін повноважень прем'єра.

Нагадаємо, раніше в Данії розвідка попередила про можливе втручання Росії у вибори, які відбудуться в 2019 році.

За словами керівника агентства військової розвідки країни Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Ларса Фіндсена, Копенгаген готується до потенційного втручання Росії в загальні вибори в 2019 році. Финдсен заявив, що "поки ми сидимо тут, розмовляючи, ймовірно, хто намагається отримати доступ до датським мереж".

Зазначимо, що оцінка ризиків, проведена FE в травні 2018 року, встановила, що рівень загрози кібершпіонажу проти Данії "дуже високий". У свою чергу Финдсен підкреслив, що "росіяни активні в цій галузі".

Аудиторія новинних ресурсів різко зросла через вибори Суд дозволив Пучдемону обиратися в Європарламент
Новини України Даниявыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся