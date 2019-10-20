ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Литві розбився літак, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 15:06
У Литві розбився літак, є постраждалі
Фото: аварія літака в Латвії (Baltic Aviation)

Двоє пілотів були госпіталізовані

У Литві у неділю, 20 жовтня, сталася аварія легкомоторного літака, в результаті чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Delfi.

Як повідомляється, сьогодні близько 13:00 на Почюнайському аеродромі зазнав аварії легкомоторний літак, на борту якого перебувало двоє пілотів. В результаті події ніхто не загинув, а пілоти з травмами були госпіталізовані.

Зазначається, що на даний момент відомо, що літак перевернувся після приземлення. В результаті падіння в кабіні літака розбилося скло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині, в районі міста Трір, американський військовий літак зазнав аварії. Авіакатастрофа сталася неподалік від бази військово-повітряних сил США "Шпангдалем". Пілот встиг катапультуватися.

Крім того, 4 жовтня при заході на посадку зник з радарів транспортний літак Ан-12. Екіпаж повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. Ан-12 було виявлено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Львів". В результаті аварії п'ятеро членів екіпажу загинули, ще троє були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що у США сталася аварія раритетного бомбардувальника B-17. В результаті аварії літака часів Другої світової війни загинули 7 людей. Ще 6 осіб постраждали, двоє отримали важкі поранення.

На Алясці аварійно сів літак зі школярами, є загиблий і постраждалі У Литві евакуювали аеропорт через гранати
Новини України Литваавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся