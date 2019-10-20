У Литві розбився літак, є постраждалі

Фото: аварія літака в Латвії (Baltic Aviation)

Двоє пілотів були госпіталізовані

У Литві у неділю, 20 жовтня, сталася аварія легкомоторного літака, в результаті чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Delfi.

Як повідомляється, сьогодні близько 13:00 на Почюнайському аеродромі зазнав аварії легкомоторний літак, на борту якого перебувало двоє пілотів. В результаті події ніхто не загинув, а пілоти з травмами були госпіталізовані.

Зазначається, що на даний момент відомо, що літак перевернувся після приземлення. В результаті падіння в кабіні літака розбилося скло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині, в районі міста Трір, американський військовий літак зазнав аварії. Авіакатастрофа сталася неподалік від бази військово-повітряних сил США "Шпангдалем". Пілот встиг катапультуватися.

Крім того, 4 жовтня при заході на посадку зник з радарів транспортний літак Ан-12. Екіпаж повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. Ан-12 було виявлено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Львів". В результаті аварії п'ятеро членів екіпажу загинули, ще троє були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що у США сталася аварія раритетного бомбардувальника B-17. В результаті аварії літака часів Другої світової війни загинули 7 людей. Ще 6 осіб постраждали, двоє отримали важкі поранення.