У Литві пройшли вибори в парламент

Відбувся перший тур виборів до Сейму литовської республіки. Вже підраховано 85 відсотків виборчих бюлетенів.

Про це пише DW.

За попередніми даними, лідирують опозиційні консерватори - партія "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" (ЗІ-ХДЛ) набирає 23,2% голосів виборців. Правлячий Союз селян і "зелених" Литви (СЗК) набирає поки що 18,3%.

Згідно з останніми даними, опублікованими на сайті Литовського національного радіо і телебачення (LRT), слідом йдуть Партія праці з попереднім результатом 10,5%, що дозволяє їй знову опинитися в парламенті, і Соціал-демократична партія Литви (СДПЛ), у якій 9,7%.

П'ятивідсотковий бар'єр долають вперше бере участь у виборах Партія свободи і опозиційний Союз лібералів. Бере участь у нинішньої урядової коаліції Литовська соціал-демократична партія праці (ЛСДПТ) поки не долає п'ятивідсотковий бар'єр, як і решту 10 партій, допущених до голосування. Результати можуть бути скориговані після підрахунку всіх бюлетенів у великих містах, остаточні підсумки першого туру оголосять 12 жовтня.

Нагадаємо, очікується, що правляча коаліція Литви не збережеться в колишньому складі.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис стурбований зростанням числа нових випадків коронавіруса. Він заявив, що є ймовірність введення нового жорсткого карантину в країні.