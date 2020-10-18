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Вибори до парламенту в Новій Зеландії: лейбористи залишаються у владі

Веллінгтон, Неділя 18 жовтня 2020 06:30
Вибори до парламенту в Новій Зеландії: лейбористи залишаються у владі
Фото: прем'єр-міністр Джасінда Ардерна (Euronews)
Автор: Артур Родивилов

За підсумками виборів в Новій Зеландії, які пройшли 17 жовтня, Лейбористська партія набрала близько 50% голосів. Це дозволить їй отримати більше ніж 61 місце в 120-місцевому парламенті.

Про це з посиланням на дані виборчої комісії про підрахунок 97% бюлетенів, повідомляє NZ Herald.

Це найкращий результат лейбористів за останні півстоліття. Таким чином, вони можуть самостійно формувати уряд.

Голова партії Джасінда Ардерна залишиться на посаді прем'єра. У першому виступі після перемоги вона подякувала колишнім прихильникам інших політсил, які на цих виборах віддали перевагу лейбористам.

За її словами, в наступні три роки пріоритетом партії буде відновлення економіки після кризи, пов'язаної з COVID-19.

Посаду прем'єр-міністра Нової Зеландії Ардерна займає з 26 жовтня 2017 року.

У червні 2018 року вона народила доньку, ставши другою жінкою в історії, яка стала матір'ю на посаді глави уряду (після Беназір Бхутто з Пакистану).

Напередодні відбувся перший тур виборів до Сейму литовської республіки. Очікується, що керівна коаліція Литви не збережеться в колишньому складі.

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