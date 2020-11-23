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В Литві мають намір продовжити карантин до середини грудня

Вільнюс, Понеділок 23 листопада 2020 15:31
В Литві мають намір продовжити карантин до середини грудня
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви має намір продовжити карантин у країні до середини грудня. Зараз він діє з 7 по 29 листопада.

Про це повідомляє Delfi.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я Ауреліюс Верига, карантин в Литві може бути продовжений на три тижні.

"Наша пропозиція полягала в тому, щоб продовжити карантин до 31 грудня, і після обговорень у Керівному комітеті COVID-19 було вирішено, що в середу уряд запропонує продовжити його до 16-17 грудня", - заявив він.

Міністр також додав, що ослаблення карантинних обмежень поки не обговорювалося.

При цьому Верига заявив, що різдвяні свята і Литві будуть "іншими" і закликав громадян утриматися від масових святкувань.

За словами міністра, зараз не розглядається питання про можливість закриття непродовольчих магазинів. Однак він зазначив, що їх закриття буде залежати від рівня свідомості самих людей".

Нагадаємо, на початку листопада уряд Литви повторно оголосив загальнонаціональний карантин в країні через поширення COVID-19. Він буде діяти щонайменше три тижні.

Крім того, прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис допустив введення нового локдауну в країні.

Раніше уряд Литви змінило порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.

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