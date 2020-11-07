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Скасування масових заходів і масковий режим: Литва посилила карантин

Вільнюс, Субота 07 листопада 2020 11:19
Скасування масових заходів і масковий режим: Литва посилила карантин
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви повторно оголосив загальнонаціональний карантин в країні через поширення COVID-19. Він буде діяти як мінімум три тижні.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, люди знову повинні будуть постійно перебувати в санітарних масках в громадських місцях. Всі масові заходи скасовуються. Музеї, театри, кінотеатри, інші установи культури закриваються.

Крім того, кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос, а магазини і підприємства послуг зможуть допускати клієнтів з розрахунку одна людина на 10 кв. м. Також забороняється збиратися групами більше п'яти чоловік, виключення тільки для членів однієї сім'ї.

Наголошується, що з початку спалаху захворювання в країні встановили 20,7 тисяч інфікованих коронавірусом. З них 192 людини померли, і ще 5454 одужали.

Нагадаємо, на початку жовтня прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис допустив введення нового локдауна в країні.

Крім того, уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.

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