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В Литве намерены продлить карантин до середины декабря

Вильнюс, Понедельник 23 ноября 2020 15:31
В Литве намерены продлить карантин до середины декабря
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы намерено продлить карантин в стране до середины декабря. Сейчас он действует с 7 по 29 ноября.

Об этом сообщает Delfi.

По словам и.о. министра здравоохранения Аурелиюс Верига, карантин в Литве может быть продлен на три недели.

"Наше предложение состояло в том, чтобы продлить карантин до 31 декабря, и после обсуждений в Руководящем комитете COVID-19 было решено, что в среду правительство предложит продлить его до 16-17 декабря", - заявил он.

Министр также добавил, что ослабление карантинных ограничений пока не обсуждалось.

При этом Верига заявил, что рождественские праздники и Литве будут "другими" и призвал граждан воздержаться от массовых празднований.

По словам министра, сейчас не рассматривается вопрос о возможности закрытия непродовольственных магазинов. Однако он отметил, что их закрытие будет зависеть "от уровня сознательности самих людей".

Напомним, в начале ноября правительство Литвы повторно объявило общенациональный карантин в стране из-за распространения COVID-19. Он будет действовать по меньшей мере три недели.

Кроме того, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Ранее правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

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