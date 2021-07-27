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У Литві місцеві жителі протестують проти наметового містечка для мігрантів

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Литва, Вівторок 27 липня 2021 00:32
У Литві місцеві жителі протестують проти наметового містечка для мігрантів Фото: протести в Литві проти наметового містечка для нелегальних мігрантів (Delfi)
Автор: РБК-Україна

У Литві місцеві жителі протестують проти наметового містечка для мігрантів. Група людей на автомобілях перекрила дорогу до полігону Руднінкай на південному сході Литви, де влада планує розбити наметове містечко для біженців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Голова служби громадської безпеки Рікардас Поціус заявив у понеділок ввечері, що міст через річку Мяркіс заблокований.

"Не пропускають вантажівки з наметами та іншим обладнанням", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила в понеділок, що на полігоні Руднінкай в районі Шальчінінкай планується розмістити близько 1500 мігрантів.

"Рішення прийнято, і намети будуть вивезені на полігон Руднінкай, за який відповідає Служба громадської безпеки", - сказала вона журналістам. - "Із забезпеченням безпеки труднощів не повинно виникнути".

В останні місяці Литва зіткнулася з безпрецедентною хвилею міграції. Цього року в країну нелегально з Білорусі приїхало понад 2700 осіб.

Нагадаємо, що Литва може попросити ЄС розподілити мігрантів через ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Також Литва звернулася за допомогою до Туреччини для ідентифікації нелегалів, оскільки вони прибувають до Білорусі турецькими авіалініями.

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