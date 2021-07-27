В Литве местные жители протестуют против палаточного городка для мигрантов
В Литве местные жители протестуют против палаточного городка для мигрантов. Группа людей на автомобилях перекрыла дорогу к полигону Руднинкай на юго-востоке Литвы, где власти планируют разбить палаточный городок для беженцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Глава Службы общественной безопасности Рикардас Поциус заявил в понедельник вечером, что мост через реку Мяркис заблокирован.
"Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием", - сказал он.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила в понедельник, что на полигоне Руднинкай в районе Шальчининкай планируется разместить около 1500 мигрантов.
"Решение принято, и палатки будут вывезены на полигон Руднинкай, за который отвечает Служба общественной безопасности", - сказала она журналистам. - "С обеспечением безопасности трудностей не должно возникнуть".
В последние месяцы Литва столкнулась с беспрецедентной волной миграции. В этом году в страну нелегально из Беларуси приехало более 2700 человек.
Напомним, что Литва может попросить ЕС распределить мигрантов из-за ситуации на границе с Беларусью.
Также Литва обратилась за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.