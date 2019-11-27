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У Литві у липні пройде конференція з питань реформ в Україні

Новини » Політика     27.11.2019 - 13:03
У Литві у липні пройде конференція з питань реформ в Україні
Фото: Володимир Зеленський та Гітанас Науседа (president.gov.ua)

Конференція відбудеться 7 липня 2020 року

У Литві у липні пройде конференція з питань реформ в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседом, який транслював Офіс президента.

Зеленський уточнив, що конференція відбудеться 7 липня 2020 року.

"Наступного року Литовська республіка прийматиме масштабний міжнародний захід - четверту конференцію з питань реформ в Україні. Дата проведення конференції узгоджена - це 7 липня 2020 року. На запрошення президента Науседи я планую особисто взяти участь у цій важливій події для нашої країни", - повідомив український президент.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Науседи з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 27 листопада 2019 р.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що половина литовської делегації оголосила про бойкот сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в підтримку України. Члени делегацій Литви, Латвії, Естонії та Грузії прийняли рішення не брати участь у відкритті сесії, а також не брати участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи.

Також міністр оборони України Андрій Загороднюк в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО обговорив з представниками Литви та Канади питання співпраці в оборонній сфері.

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