Литва собирается заминировать границу с Россией и Беларусью

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене рассказала, что они с министрами обороны Польши и Финляндии обсудили объединение "Восточного щита" и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в формировании единого плана усиления охраны границы.

В Минобороны Литвы отметили, что страна остается сильным и надежным партнером в трансатлантическом, европейском и региональном форматах и активно продвигает многосторонние решения по ключевым вопросам оборонной политики.

По данным министерства, за последние 3 месяца Шакалиене провела двусторонние встречи с министрами обороны 24 стран, и приняла участие в более 10 многосторонних форматах.

"Во время таких встреч была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами - и региональные партнеры намерены искать финансирование ЕС для достижения этой цели", - добавили в Минобороны.

В то же время в Минобороны Литвы сообщили, что к работе также мобилизуются внутренние учреждения. Для этого было подписано соглашение с МВД о развитии инфраструктуры укрытий, повышение готовности систем гражданской защиты и здравоохранения, совместные учения сил внутренней безопасности тактического уровня и структур национальной обороны.