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Литва може заборонити в'їзд по візам громадянам Білорусі

Фото% міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви обговорює можливість заборони на в'їзд на територію країни громадянам Білорусі щодо шенгенських віз. Зокрема, через участь білорусів у війні проти України.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Я ясно бачу, що білоруський режим також бере участь у військових діях та організує гібридні атаки проти Литви, використовуючи нелегальних мігрантів. Я думаю, що це серйозні аргументи для вирішення питання білорусів", - заявила вона.

Нагадаємо, відсьогодні громадяни РФ вже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС затвердила повне припинення Угоди про спрощений візовий режим із РФ через російське вторгнення в Україну.

Окрім того, у вересні дев'ять країн ЄС перестали оформлювати туристичні візи для росіян. Це країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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БілорусьЛитваВізовий режимВійна Росії проти України