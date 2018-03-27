Литва заборонила в'їзд 44 громадянам Росії

Зараз в списку персон нон-грата 70 осіб

Глави міністерства внутрішніх справ та Департаменту міграції Литви підписали укази, згідно з якими в Литву заборонений в'їзд 44 громадянам Російської Федерації (РФ). Документи були підписані в понеділок, 26 березня, передає Delfi.

Повідомляється, що глава МВС Литви Еймутіс Місюнас доповнив литовський список Магнітського 21 прізвищем, зараз у ньому 70 осіб.

Ще 23 людини з 26 березня не зможуть в'їжджати до Литви у зв'язку з тим, що представляють загрозу для національної безпеки, повідомила глава Департаменту міграції Евеліна Гудзинскайте.

Міністр сказала, що згідно з рекомендацією МЗС і передбаченої законами можливості, прізвища додатково вносяться осіб публічно оголошувати не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Литви збираються вислати російських шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Зазначимо, що у зв'язку зі справою Сергія Скрипаля (колишнього шпигуна, якого отруїли в Британії) вже 24 країни заявили про намір вислати 139 російських дипломатів.