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Литва заборонила в'їзд 44 громадянам Росії

НовиниПолітика    27.03.2018 - 14:40
Фото: Литва заборонила в'їзд громадянам РФ (РБК-Україна)
Фото: Литва заборонила в'їзд громадянам РФ (РБК-Україна)

Зараз в списку персон нон-грата 70 осіб

Глави міністерства внутрішніх справ та Департаменту міграції Литви підписали укази, згідно з якими в Литву заборонений в'їзд 44 громадянам Російської Федерації (РФ). Документи були підписані в понеділок, 26 березня, передає Delfi.

Повідомляється, що глава МВС Литви Еймутіс Місюнас доповнив литовський список Магнітського 21 прізвищем, зараз у ньому 70 осіб.

Ще 23 людини з 26 березня не зможуть в'їжджати до Литви у зв'язку з тим, що представляють загрозу для національної безпеки, повідомила глава Департаменту міграції Евеліна Гудзинскайте.

Міністр сказала, що згідно з рекомендацією МЗС і передбаченої законами можливості, прізвища додатково вносяться осіб публічно оголошувати не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Литви збираються вислати російських шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Зазначимо, що у зв'язку зі справою Сергія Скрипаля (колишнього шпигуна, якого отруїли в Британії) вже 24 країни заявили про намір вислати 139 російських дипломатів.

Деякі країни ЄС можуть вислати російських дипломатів найближчими днями, - EUobserver Російські дипломати, яких висилає Україна, працюють на спецслужби РФ, - МЗС
Теги публікації: Російська Федерація, Литва  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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