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Литва запретила въезд 44 гражданам России

НовостиПолитика    27.03.2018 - 14:40
Фото Литва запретила въезд гражданам РФ (РБК-Украина)
Фото Литва запретила въезд гражданам РФ (РБК-Украина)

Сейчас в списке персон нон-грата 70 человек

Главы министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам Российской Федерации (РФ). Документы были подписаны в понедельник, 26 марта, передает Delfi.

Сообщается, что глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский список Магнитского 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек.

Еще 23 человека с 26 марта не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности, сообщила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Министр сказала, что согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что из Литвы собираются выслать российских шпионов под дипломатическим прикрытием.

Отметим, что в связи с делом Сергея Скрипаля (бывшего шпиона, которого отравили в Британии) уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов.

Некоторые страны ЕС могут выслать российских дипломатов в ближайшие дни, - EUobserver Российские дипломаты, которых высылает Украина, работают на спецслужбы РФ, - МИД
Теги публикации: Российская Федерация, Литва  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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