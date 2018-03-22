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Из Литвы в ближайшее время могут выслать российских шпионов под дипприкрытием

НовостиПолитика    22.03.2018 - 17:16
Фото: Даля Грибаускайте (lrp.lt)
Фото: Даля Грибаускайте (lrp.lt)

Литва также может расширить "список Магнитского", в котором сейчас находятся 49 граждан России

Из Литвы в ближайшее время могут выслать российских шпионов под дипприкрытием. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Delfi.

Так, по словам Грибаускайте, на данный момент рассматривается возможность высылки из Литвы работающих в стране сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием. Она также отметила, что Литва также может расширить так называемый национальный "список Магнитского", в котором сейчас находятся 49 граждан России, которым по причинам вовлеченности в коррупцию, отмывание денег и нарушение прав человека запрещен въезд в страну.

"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение "списка Магнитского". Я считаю, что разрушение разведывательной сети во всех странах Европы, разрушение российской разведсети является нашей общей задачей", - сказала она, отметив, что решение по поводу высылки должностных лиц будет принято в ближайшее время.

Напомним, ранее Грибаускайте заявляла, что Литва продолжает санкционную политику в отношении России.

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Теги: Российская Федерация, Литва
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