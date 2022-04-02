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Перша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу

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Вільнюс, Субота 02 квітня 2022 19:08
Перша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу Фото: Литва повністю відмовилася від російського газу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва першою в ЄС повністю відмовилася від імпорту російського газу. У Міністерстві енергетики країни заявили, що з початку поточного місяця газотранспортна система працює без блакитного палива з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

"Ми перша країна Європейського союзу серед країн-постачальників "Газпрому", що домоглася незалежності від постачання російського газу", - цитує видання заяву міністра енергетики країни Дайнюса Крейвіса.

За даними литовського оператора газотранспортної системи, в суботу, 2 квітня, імпорт російського газу в Литву дорівнював нулю. У Міністерстві енергетики зазначили, що весь попит на газ задовольняється через термінал скрапленого природного газу в Клайпеді.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що його країна до кінця року зможе повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

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