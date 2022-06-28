Литва заборонила імпорт російського газу. Але не транзит до Калінінграда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS .

Повідомляється, що сьогодні Сейм прийняв поправки до закону про природний газ, згідно з якими газотранспортна система Литви і термінал зрідженого природного газу (СПГ) в Клайпеді будуть доступні лише постачальникам з країн, що не становлять загрози національній безпеці. Виняток - транзитні поставки до Калінінграда.

За словами міністра енергетики Дайнюса Крейвіса, дана міра забезпечить національну та енергетичну безпеку Литви, а також надійне і безперебійне постачання литовських споживачів.

Також повідомляється, що в березні термінал в Клайпеді призупинив прийом вантажів російської компанії "Новатек" після того, як Євросоюз ввів санкції щодо її власника, олігарха Геннадія Тимченка.