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Литва закрывает два пункта пропуска с Беларусью

Фото: Литва закрыла два пункта пропуска с Беларусью (facebook.com/LRVRM1)
Автор: Константин Широкун

Литва в ночь с 29 февраля на 1 марта закрыла еще два пропускных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкский и Райгардский. В стране остаются действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В Литве заявили, что закрытие пунктов пропуска направлено на решение проблем национальной безопасности, контрабанды, нарушения международных санкций.

С 1 марта также будет прекращено движение пешеходов и велосипедистов через пограничные пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай, будет запрещена посадка и высадка пассажиров на железнодорожных пограничных пунктах Кяна и Кибартай, за исключением особых случаев, решение по которым будет приниматься Службой охраны государственной границы.

Кроме того, принято решение ограничить на 50 процентов количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами.

Как утверждает министерство внутренних дел Литвы, в прошлом году граждане, пересекавшие автомобильные пограничные пропускные пункты на государственной границе с Беларусью, были проверены почти 3,9 миллиона раз – это на четверть больше, чем в 2022 году. Две трети проверенных лиц были гражданами Беларуси.

Литва ввела ряд санкций против Беларуси

Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Также стало известно, что Литва приняла решение штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.

Помимо этого власти Литвы продлили действие национальных санкций против РФ и Беларуси еще на год.

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